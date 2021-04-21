ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Şubat ayında %29,9 düştü

Çarşamba, 21 Nisan 2021 10:00:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak paylaştığı verilere göre, Şubat ayında ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ocak ayına kıyasla %29,9 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %23,1 düşüşle 38.082 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 47,8 milyon $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 44 milyon $’a kıyasla 33,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Ocak ayında kaydedilen 29.358 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 25.796 mt’a kıyasla 23.768 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.615 mt ile Japonya, 3.467 mt ile Meksika, 1.872 mt ile İspanya ve 1.551 mt ile Türkiye takip etti.