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ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık’ta aylık %33,7 düşüş kaydetti

Cuma, 28 Şubat 2025 11:57:57 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %33,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %15,2 düşüşle 4.589 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 21,2 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a kıyasla 13,4 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.937 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.235 mt’a kıyasla 2.350 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.860 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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