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ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Mayıs ayında %10,3 arttı

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 10:55:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin OCTG boru ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %19,1 düşüşle 14.731 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 25,7 milyon $’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 40 milyon $’a kıyasla 29,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 10.042 mt’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 14.536 mt’a kıyasla 11.112 mt ile Kanada oldu. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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