ABD’nin OCTG boru ihracatı Mart’ta aylık %0,62 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %0,62 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %15,6 artışla 19.625 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 33,7 milyon $’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 35,6 milyon $’a kıyasla 36,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 16.221 mt’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 10.973 mt’a kıyasla 16.014 mt ile Kanada oldu. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.