ABD’nin OCTG boru ithalatı Mart ayında %43,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %43,2 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,6 artışla 143.963 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 133 milyon $’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 215 milyon $’a kıyasla 191,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında ithal edilen 17.182 mt’a ve 2024’ün aynı ayında yapılan 18.346 mt ithalata kıyasla 29.357 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 27.226 mt ile Güney Kore, 20.762 mt ile Tayvan, 16.763 mt ile Avusturya ve 15.559 mt ile Vietnam takip etti.