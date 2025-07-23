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ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Mayıs ayında %5,8 yükseldi

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 10:02:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %10,5 artışla 190.244 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 227,7 milyon $’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 262,5 milyon $’a kıyasla 233,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında ithal edilen 33.207 mt’a ve 2024’ün aynı ayında yapılan 87.071 mt ithalata kıyasla 62.241 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 28.639 mt ile Tayvan, 20.278 mt ile Kanada ve 11.860 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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