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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Temmuz'da aylık %4,8 arttı

Çarşamba, 18 Eylül 2024 11:44:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %4,8 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,2 düşüşle 32.224 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 50,2 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 57,8 milyon $’a kıyasla 50,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 16.844 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 20.429 mt’a kıyasla 19.714 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.187 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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