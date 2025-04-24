ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Şubat’ta aylık %7,7 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %7,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,9 düşüşle 31.129 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 51,3 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 54,9 milyon $’a kıyasla 51,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 16.656 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 17.461 mt’a kıyasla 17.235 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.932 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.