ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Aralık ayında %8,6 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin çekme tel ihracatı bir önceki aya kıyasla %8,6 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %13,6 düşüşle 5.984 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 16,23 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 17,33 milyon $’a kıyasla 17,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.661 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 1.834 mt’a kıyasla 2.309 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.845 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.