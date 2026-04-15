ABD’nin çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında %1,7 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %1,7 artış ve yıllık bazda %25 düşüşle 1.525.665 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 2,3 milyon $ ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 1,09 milyar $’a kıyasla 1,47 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 276.937 mt ile Güney Kore, 223.690 mt ile Brezilya, 204.329 mt ile Kanada ve 159.191 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 348.353 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 543.846 mt’a kıyasla 434.653 mt oldu. Şubat ayında yassı mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 454.968 mt’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 736.460 mt’a kıyasla 375.780 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 358.457 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 353.346 mt’a kıyasla 347.431 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 262.929 mt’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 317.909 mt’a kıyasla 306.550 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD piyasası tüketimindeki payı Şubat ayında ve Ocak-Şubat döneminde %15 seviyesinde kaydedildi.