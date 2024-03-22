ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ocak ayında %22,7 arttı

Cuma, 22 Mart 2024 09:30:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %22,7 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %21,3 düşüşle 28.506 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 39,7 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 58,3 milyon $’a kıyasla 49,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 13.157 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 20.313 mt’a kıyasla 17.080 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.761 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.