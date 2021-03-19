ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ocak ayında %20,2 arttı

Cuma, 19 Mart 2021 10:31:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, Ocak ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Aralık ayına kıyasla %20,2 artış ve önceki yılın Ocak ayına kıyasla %8,9 yükselişle 34.244 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 32,2 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 35,2 milyon $’a kıyasla 42,1 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Aralık ayında kaydedilen 15.007 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 14.787 mt’a kıyasla 17.662 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 15.683 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.