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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mart’ta aylık %5,8 azaldı

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:05:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %4,3 düşüşle 29.314 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 46,7 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 53,5 milyon $’a kıyasla 50,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 17.235 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 16.762 mt’a kıyasla 15.672 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.688 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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