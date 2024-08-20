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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Haziran ayında aylık %3,7 arttı

Salı, 20 Ağustos 2024 10:23:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %10,4 düşüşle 30.733 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 48,4 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 60,4 milyon $’a kıyasla 50,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 16.090 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 20.892 mt’a kıyasla 16.844 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.002 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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