 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Eylül’de aylık %13,5 azaldı

Perşembe, 21 Kasım 2024 09:05:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %13,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %9,1 düşüşle 28.717 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 51,9 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 54,1 milyon $’a kıyasla 47,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 19.280 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 19.471 mt’a kıyasla 15.857 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.485 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Shagang Group Kasım sonu için yerel inşaat demiri fiyatlarını 21$/mt düşürdü

21 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Eylül’de aylık %2,4 geriledi

21 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Eylül’de aylık %65,3 düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de ticari profil fiyatları sertçe düştü

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Eylül ayında %29 geriledi

20 Kas | Çelik Haberler

POSCO 45 yıl sonra Pohang’daki filmaşin tesisini kapattı

20 Kas | Çelik Haberler

Türk uzun mamul üreticileri fiyatlarını tekrar aşağı çekti, ihracat teklifleri dibe yakın

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir inşaat demiri satışlarını açtı

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını düşürdü

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Kasım 2024

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis