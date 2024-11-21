ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Eylül’de aylık %13,5 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %13,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %9,1 düşüşle 28.717 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 51,9 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 54,1 milyon $’a kıyasla 47,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 19.280 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 19.471 mt’a kıyasla 15.857 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.485 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.