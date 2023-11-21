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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Eylül ayında %10,3 düştü

Salı, 21 Kasım 2023 09:23:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 düşüşle 31.331 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 58,8 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 56,2 milyon $’a kıyasla 54,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 20.356 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 19.216 mt’a kıyasla 19.471 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.218 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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