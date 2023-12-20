ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim ayında %13,7 düştü

Çarşamba, 20 Aralık 2023 08:56:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %13,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %18,1 düşüşle 27.042 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 54,2 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 53,4 milyon $’a kıyasla 49,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 19.471 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 19.904 mt’a kıyasla 15.170 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.441 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.