ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Aralık ayında %17,1 düştü

Cuma, 23 Şubat 2024 09:21:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %17,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %21,5 düşüşle 23.240 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 46,4 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 47,4 milyon $’a kıyasla 39,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 16.461 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 18.195 mt’a kıyasla 13.157 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 8.704 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.