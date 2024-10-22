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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ağustos’ta aylık %1,2 arttı

Salı, 22 Ekim 2024 09:43:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,2 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,2 düşüşle 32.599 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 50,8 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 58,8 milyon $’a kıyasla 51,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 19.714 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 20.355 mt’a kıyasla 19.280 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.241 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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