ABD’nin sıcak çubuk ihracatı 2025’in Nisan ayında %12,1 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %12,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %20,9 düşüşle 25.757 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 50,6 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 56,8 milyon $’a kıyasla 42,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 15.672 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 18.736 mt’a kıyasla 17.542 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 7.076 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.