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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı 2025’in Mayıs ayında %4,9 azaldı

Perşembe, 24 Temmuz 2025 10:00:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %4,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %17,3 düşüşle 24.491 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 48,5 milyon $’a kıyasla 41,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 17.542 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 16.090 mt’a kıyasla 17.557 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 5.281 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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