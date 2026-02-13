ABD’nin sıcak çubuk ihracatı 2025’in Kasım ayında %21,2 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %21,2 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %16,9 düşüşle 22.972 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 50,8 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 46,4 milyon $’a kıyasla 41,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 14.674 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 27.661 mt’a kıyasla 13.660 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 7.999 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.