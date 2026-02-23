ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Kasım ayında %27,5 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin çekme tel ihracatı bir önceki aya kıyasla %27,5 düşüş ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %13,6 artışla 6.550 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 20,67 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 16,29 milyon $’a kıyasla 16,23 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 3.959 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 1.981 mt’a kıyasla 2.661 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.357 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.