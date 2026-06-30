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ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Nisan ayında %50,3 geriledi

Salı, 30 Haziran 2026 11:50:42 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %50,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %36,7 düşüşle 36.028 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 44,53 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 40,72 milyon $’a kıyasla 25,96 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 11.039 mt ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 33.436 mt’a kıyasla 12.806 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.897 mt ile Almanya, 4,645 mt ile Hollanda ve 3.246 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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