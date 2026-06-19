ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Nisan ayında %4,8 artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin rulo levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %4,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %90,7 artışla 43.819 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 45,09 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 27,08 milyon $’a kıyasla 50 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Mart ayında kaydedilen 34.884 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 20.540 mt’a kıyasla 38.911 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 4.570 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.