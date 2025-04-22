ABD’nin rulo levha ihracatı Şubat’ta aylık %31,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %31,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %41,3 düşüşle 24.512 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 34,6 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 46,5 milyon $’a kıyasla 25,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ocak ayında kaydedilen 25,671 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 29.143 mt’a kıyasla 15.495 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.485 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.