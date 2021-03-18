ABD’nin profil ihracatı Ocak ayında %20,5 arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 10:17:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin profil ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %20,5 ve önceki yılın Ocak ayına kıyasla %10,5 artışla 34.032 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise, bir önceki ay kaydedilen 26,3 milyon $ ve önceki yıl Ocak ayında kaydedilen 28,1 milyon $’a kıyasla 32,1 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla profil ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 21.057 mt ve önceki yılın Ocak ayında kaydedilen 25.819 mt’a kıyasla 27.585 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.021 mt ile Meksika ve 1.688 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri profil ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.