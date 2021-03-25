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ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Ocak ayında %17 düştü

Perşembe, 25 Mart 2021 10:13:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %17,9 ve 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %52,3 düşüşle 8.529 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 20,4 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 36,4 milyon $’a kıyasla 18,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok petrol ve doğal gaz borusu ihracatını, Aralık ayında kaydedilen 6.878 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 10.736 mt’a kıyasla 4.619 mt ile Kanada’ya yaptı. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda petrol ve doğal gaz borusu ihraç ettiği başka ülke olmadı.

 


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  borular  boru  |  benzer haberler »


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