﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin OCTG boru ithalatı Mart’ta aylık %14,8 düştü

Perşembe, 23 Mayıs 2024 12:22:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ülkenin OCTG boru ithalatı, bir önceki aya kıyasla %14,8 ve yıllık %53,4 düşüşle 140.366 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 238,8 milyon $ ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 617,4 milyon $’a kıyasla 214,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 45.992 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 57.000 mt’a kıyasla 36.972 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 18.349 mt ile Kanada, 14.612 mt ile Tayland, 14.598 mt ile Avusturya ve 7.384 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD G. Kore ve Hindistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

23 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %2 düştü

23 May | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları vadeli fiyatlardaki artışın desteğiyle yukarı yönlü

22 May | Boru

ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart’ta aylık %7,1 geriledi

22 May | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Nisan döneminde %12,8 düştü

22 May | Çelik Haberler

AB Çin’den ithal dikişsiz boruya antidamping soruşturması başlattı

21 May | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe artarken Kanada’da azaldı

20 May | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik damping marjlarını değiştirdi

20 May | Çelik Haberler

Vallourec’in satış geliri ve AVFÖK’ü birinci çeyrekte düşüş gösterdi

17 May | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Mart’ta aylık %20,7 düştü

17 May | Çelik Haberler