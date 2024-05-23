ABD’nin OCTG boru ithalatı Mart’ta aylık %14,8 düştü

Perşembe, 23 Mayıs 2024 12:22:14 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ülkenin OCTG boru ithalatı, bir önceki aya kıyasla %14,8 ve yıllık %53,4 düşüşle 140.366 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 238,8 milyon $ ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 617,4 milyon $’a kıyasla 214,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 45.992 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 57.000 mt’a kıyasla 36.972 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 18.349 mt ile Kanada, 14.612 mt ile Tayland, 14.598 mt ile Avusturya ve 7.384 mt ile Vietnam takip etti.