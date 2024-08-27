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ABD’nin OCTG boru ithalatı Haziran ayında aylık %26,8 geriledi

Salı, 27 Ağustos 2024 11:01:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %26,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %20 düşüşle 125.968 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 262,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 337,6 milyon $’a kıyasla 186 milyon $ oldu.     

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 87.071 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 42.252 mt’a kıyasla 29.071 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 24.232 mt ile Tayvan, 19.161 mt ile Kanada, 8.111 mt ile Vietnam ve 8.040 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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