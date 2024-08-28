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ABD’nin OCTG boru ihracatı Haziran ayında aylık %4,7 arttı

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 09:43:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %4,7 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %10 düşüşle 19.061 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 40 milyon $’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 49 milyon $’a kıyasla 42,6 milyon $ oldu.     

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 14.536 mt’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 15.178 mt’a kıyasla 14.462 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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