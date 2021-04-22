ABD’nin mekanik boru ithalatı Şubat ayında %19,1 arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 09:47:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Şubat ayında ABD’nin mekanik boru ithalatı, Ocak ayına kıyasla %19,1 artış ve önceki yılın Şubat ayına kıyasla %27,7 düşüşle 35.092 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 42,2 milyon $’a ve 2020’nin Şubat ayında kaydedilen 62,6 milyon $’a kıyasla, 51,2 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD en fazla mekanik boru ithalatını, Ocak ayında kaydedilen 11.983 mt’a ve önceki yılın Şubat ayında kaydedilen 9.024 mt’a kıyasla, 12.440 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 10.609 mt ile Meksika, 2.759 mt ile Hindistan, 2.169 mt ile Almanya ve 1.008 mt ile Çin takip etti.