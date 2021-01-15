﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %40,6 azaldı

Cuma, 15 Ocak 2021 09:43:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yıl Kasım ayında ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayına göre %40,6 ve önceki yılın Kasım ayına kıyasla %60,4 düşüşle 13.808 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ekim ayında kaydedilen 23,4 milyon $ ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 36 milyon $’a kıyasla 13,7 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 4.943 mt’a ve önceki yılın Kasım ayında yapılan 10.485 mt’a kıyasla 7.617 mt ithalat yapılan Kore olarak kaydedildi. Kore’yi 3.999 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  boru  borular  ABD  ticaret  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14  Oca

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Kasım ayında %34,1 düştü
23  Ara

ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ihracatı Ekim ayında %43,1 arttı
21  Ara

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ekim ayında %1,9 arttı
18  Ara

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim ayında %4,1 düştü
18  Ara

ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %4,5 arttı