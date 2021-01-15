ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %40,6 azaldı

Cuma, 15 Ocak 2021 09:43:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yıl Kasım ayında ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayına göre %40,6 ve önceki yılın Kasım ayına kıyasla %60,4 düşüşle 13.808 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ekim ayında kaydedilen 23,4 milyon $ ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 36 milyon $’a kıyasla 13,7 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 4.943 mt’a ve önceki yılın Kasım ayında yapılan 10.485 mt’a kıyasla 7.617 mt ithalat yapılan Kore olarak kaydedildi. Kore’yi 3.999 mt ile Meksika takip etti.