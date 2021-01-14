ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Kasım ayında %34,1 düştü

Perşembe, 14 Ocak 2021 09:55:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Ekim ayına göre %34,1 ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %70,5 düşüşle 33.188 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 123,4 milyon $’a kıyasla 38,1 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 22.763 mt’a ve önceki yılın Kasım ayında yapılan 39.548 mt’a kıyasla 9.913 mt ithalat yapılan Kore oldu. Kore’yi 5.262 mt ile Meksika, 4.488 mt ile Avusturya, 2.385 mt ile Brezilya ve 2.362 mt ile Kanada takip etti.