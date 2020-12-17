ABD Çek Cumhuriyeti’nden ithal boru, hat borusu ve basınç borusu için geçici antidamping vergisini açıkladı

Perşembe, 17 Aralık 2020 11:00:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti’nden ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik antidamping vergisi soruşturmasında geçici sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Çek Cumhuriyeti’nden söz konusu ürünlerin ithalatında %51,07 ila %51,70 oranlarında damping olduğunu tespit etti.

Söz konusu soruşturma, Vallourec Star, LP’nin başvurusu üzerine başlatıldı. 2019 yılında Çek Cumhuriyeti’nden yapılan karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusu ithalatının değerinin 37,1 milyon $ seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Bakanlığın nihai telafi edici vergi kararını, eğer tarih uzatılmazsa 2 Mart 2021 tarihinde açıklaması planlanıyor. Eğer bakanlık vergiyi onaylarsa, Uluslararası Ticaret Komisyonu nihai zarar tespitlerini 15 Nisan 2021 tarihinde yapacak.

Buna ek olarak, Bakanlık şu anda Rusya, Güney Kore ve Ukrayna’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik antidamping soruşturması yürütüyor. Söz konusu antidamping soruşturmasına dair geçici sonuçlar 4 Şubat tarihinde açıklanacak. Bakanlık ayrıca, Rusya ve Güney Kore’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik telafi edici vergi soruşturması yürütüyor. Bakanlık, Rusya ve Güney Kore’den ihracatçıların sırasıyla %6,37 ve %2,14 oranlarında teşvik aldıklarını tespit ettiğini açıklamıştı. Bakanlık, Rusya ve Güney Kore’ye yönelik telafi edici vergi soruşturmasına dair geçici sonuçlarını ise 16 Nisan 2021 tarihinde açıklayacak.