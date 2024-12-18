ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal alaşımsız yuvarlak kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Kasım 2022 ve 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Husteel Co., Ltd.’nin ve Hyundai Steel Company’nin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Husteel için %1,21 ve Hyundai için %0,01 oranlarında belirledi.

İncelemenin nihai sonuçlarının 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.