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ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna vergi getirmedi

Cuma, 25 Nisan 2025 10:20:10 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik 1 Aralık 2022 ve 30 Kasım 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Güney Kore merkezli Husteel Co., Ltd, Hyundai Steel Pipe Co., Ltd, NEXTEEL Co., Ltd, ve SeAH Steel Corporation şirketlerinden ithal söz konusu ürünün normal değerlerin altından satın alınmadığını tespit etti. Bu nedenle bahsi geçen şirketlere antidamping vergisi uygulanmayacak.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Ticaret Kota ve Vergiler 

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