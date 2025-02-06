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ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini revize etti

Perşembe, 06 Şubat 2025 10:10:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı çelik boruya uygulanan antidamping vergilerine yönelik 1 Kasım 2019 ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasını kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını revize ettiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin idari incelemenin nihai sonuçlarından farklı bir karara vardığını ifade etti. Böylece DOC’un belirlediği yeni damping marjları Hyundai için %2,42, Husteel için %4,95 ve diğer Güney Koreli şirketler için %3,91 olarak değiştirildi.

Ticaret Bakanlığı 4 Mayıs 2022 tarihinde bahsi geçen döneme dair antidamping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıklamış ve ortalama damping marjlarını Hyundai için %1,97, Husteel için %4,07 ve diğer şirketler için %3,21 olarak belirlemişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Ticaret Kota ve Vergiler 

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