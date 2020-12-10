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ABD Rusya ve Güney Kore’den ithal standart boru, hat borusu ve basınç borusuna geçici telafi edici vergi açıkladı

Perşembe, 10 Aralık 2020 12:07:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Güney Kore’den ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik telafi edici vergi soruşturmasında geçici sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Rusya ve Güney Kore’den ihracatçıların sırasıyla %4,39 ve %2,13 oranlarında teşvik aldıklarını tespit etti.

Söz konusu soruşturma, Vallourec Star, LP’nin başvurusu üzerine başlatıldı. 2019 yılında Rusya’dan yapılan karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusu ithalatının değerinin 39,5 milyon $ ve Güney Kore’den yapılan ithalatın değerinin de 24,4 milyon $ seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Bakanlığın nihai telafi edici vergi kararını, eğer tarih uzatılmazsa 19 Nisan 2021 tarihinde açıklaması planlanıyor. Eğer bakanlık vergiyi onaylarsa, Uluslararası Ticaret Komisyonu nihai zarar tespitlerini 3 Haziran 2021 tarihinde yapacak.

Bakanlık şu anda Çek Cumhuriyeti, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik antidamping soruşturması yürütüyor. Bakanlık, Çek Cumhuriyeti’ne yönelik antidamping soruşturmasına dair geçici sonuçlarını 16 Aralık tarihinde açıklayacak. Bakanlık, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna’ya yönelik antidamping soruşturmasına dair geçici sonuçlarını ise 4 Şubat 2021 tarihinde açıklayacak.


Etiketler: ticaret  kota ve vergiler  borular  ABD  boru  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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