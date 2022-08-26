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ABD’nin mekanik boru ihracatı Haziran ayında %16,2 arttı

Cuma, 26 Ağustos 2022 09:51:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %16,2 artışla ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %75,3 artışla 6.878 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 20,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a kıyasla 23,7 milyon $ oldu.

Haziran ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.857 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 2.682 mt’a kıyasla 2.808 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.715 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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