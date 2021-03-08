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ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık ayında %11,3 düştü

Pazartesi, 08 Mart 2021 09:46:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin toplam mekanik boru ihracatı Kasım ayına kıyasla %11,3 düşüş ve 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %21,4 artışla 3.288 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayında kaydedilen 10,7 milyon $ ve bir önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 8,8 milyon $’a kıyasla 9,6 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 2.573 mt’a ve bir önceki yılın Aralık ayında yapılan 1.737 mt’a kıyasla 2.435 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  borular  |  benzer haberler »


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