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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Temmuz’da aylık %50,2 arttı

Çarşamba, 18 Eylül 2024 11:50:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %50,2 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %43,7 düşüşle 78.698 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 33,4 milyon $’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 93,9 milyon $’a kıyasla 47,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 22.765 mt ile Umman oldu. Umman’ı, 12.117 mt ile Mısır, 12.006 mt ile Vietnam, 8.249 ile Meksika ve 6.522 mt ile Portekiz takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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