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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Şubat ayında aylık %155,3 arttı

Pazartesi, 15 Nisan 2024 09:16:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %155,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %17,8 düşüşle 103.281 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 26,8 milyon $’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 89,9 milyon $’a kıyasla 61,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ocak ayında yapılmayan ithalata ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 50.522 mt’a kıyasla 32.854 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 26.568 mt ile Mısır, 13.873 mt ile Meksika, 8.634 ile Kanada ve 6.253 mt ile Portekiz takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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