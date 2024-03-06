﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ocak ayında %13,4 düştü

Çarşamba, 06 Mart 2024 09:17:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %13,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %56 düşüşle 40.449 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 30,8 milyon $’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 71 milyon $’a kıyasla 26,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 13.576 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 33.929 mt’a kıyasla 20.729 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 7.556 mt ile Kanada, 5.017 mt ile Brezilya, 4.705 ile Bulgaristan ve 1.541 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatını revize etti

06 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistanlı alıcılar nihai mamul piyasasında beklentiler olumsuz olduğu için hurda alımlarını erteledi

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları zayıf talep ve düşen hurda fiyatları sonucu daha da geriledi

06 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat’ın çelik satışları Şubat ayında %19 düştü

06 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Mart 2024

06 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları gevşese de talep halen düşük

06 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları üreticilerin satışlarının hızlanmasıyla yükseldi

05 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Mart 2024

05 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları stoklardaki artış nedeniyle düşüşünü sürdürüyor

04 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

04 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük