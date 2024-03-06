ABD’nin inşaat demiri ithalatı Ocak ayında %13,4 düştü

Çarşamba, 06 Mart 2024 09:17:53 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %13,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %56 düşüşle 40.449 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 30,8 milyon $’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 71 milyon $’a kıyasla 26,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 13.576 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 33.929 mt’a kıyasla 20.729 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 7.556 mt ile Kanada, 5.017 mt ile Brezilya, 4.705 ile Bulgaristan ve 1.541 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.