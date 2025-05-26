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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart’ta aylık %85,9 artış kaydetti

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:09:44 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %85,9 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %11,5 düşüşle 85.753 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 30,8 milyon $’a ve 2024’ün Mart ayında kaydedilen 59,7 milyon $’a kıyasla 52,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 27.750 mt ile Mısır oldu. Mısır’ı, 16.770 mt ile Vietnam, 16.118 mt ile Bulgaristan, 7.672 ile Meksika ve 7.501 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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