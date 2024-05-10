﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart’ta aylık %6,2 geriledi

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:00:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, aylık %6,2 düşüş ve yıllık %26,1 artışla 99.882 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 61,9 milyon $’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 53,6 milyon $’a kıyasla 59,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 32.565 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 25.743 mt ile Mısır, 11.417 mt ile Vietnam, 10.185 ile Kanada ve 9.811 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da uzun mamul fiyatları durgunluk nedeniyle yatay

09 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları gevşedi

09 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Mayıs 2024

09 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri talebi arttı

09 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Mayıs 2024

08 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul satışları zayıf talep nedeniyle durgun, fiyatlar yatay seyretti

08 May | Uzun Ürünler ve Kütük

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan sonunda %1,6 yükseldi

08 May | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan sonunda %3,1 düştü

08 May | Çelik Haberler

Kanada üç ülkeden ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturması başlattı

07 May | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Mayıs 2024

07 May | Uzun Ürünler ve Kütük