ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart’ta aylık %6,2 geriledi

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:00:15 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı, aylık %6,2 düşüş ve yıllık %26,1 artışla 99.882 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 61,9 milyon $’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 53,6 milyon $’a kıyasla 59,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 32.565 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 25.743 mt ile Mısır, 11.417 mt ile Vietnam, 10.185 ile Kanada ve 9.811 mt ile Meksika takip etti.