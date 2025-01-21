ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım’da aylık %24,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı bir önceki aya kıyasla %24,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,2 düşüşle 66.103 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 52,3 milyon $’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 42,9 milyon $’a kıyasla 43,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 22.558 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE’yi 20.401 mt ile Bulgaristan, 13.119 mt ile Meksika ve 9.603 mt ile Kanada takip etti.