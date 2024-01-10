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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Kasım ayında %27,3 düştü

Çarşamba, 10 Ocak 2024 09:12:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı geçtiğimiz Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %27,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %29,9 düşüşle 69.010 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 76,6 milyon $’a kıyasla 66,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 14.346 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 13.308 mt’a kıyasla 22.967 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’ı, 15.128 mt ile Kanada, 14.379 mt ile Meksika, 6.478 ile Portekiz ve 5.615 mt ile İspanya takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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