ABD’nin inşaat demiri ithalatı Haziran ayında aylık %53,7 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %53,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %72,8 düşüşle 52.392 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 72,3 milyon $’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 123 milyon $’a kıyasla 33,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke 28.608 mt ile Cezayir oldu. Cezayir’i, 7.799 mt ile Meksika, 6.263 mt ile Kanada, 5.849 ile Umman ve 2.002 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.