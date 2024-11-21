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ABD’nin inşaat demiri ithalatı Eylül’de aylık %65,3 düştü

Perşembe, 21 Kasım 2024 09:08:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %65,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %45,1 düşüşle 38.272 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 41,4 milyon $’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 33,7 milyon $’a kıyasla 26,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, 10.452 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 8.349 mt ile Meksika, 7.604 mt ile Kanada, 4.938 ile Mısır ve 3.970 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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